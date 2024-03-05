المفوضية الأوروبية تخطط لاستخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لدعم صناعة الدفاع الأوكرانية

مصراوي

تخطط المفوضية الأوروبية لاستخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة، من أجل دعم صناعة الدفاع الأوكرانية، بحسب ما أكدته صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وقالت الصحيفة البريطانية، إن "المفوضية الأوروبية وافقت على تخصيص أرباح منصة يوروكلير الدولية في بلجيكا لأوكرانيا".

وفيما سبق حذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف دول الغرب مؤخرا من مصادرة الأصول الروسية المجمدة لديها، مؤكدا أن في حوزة روسيا كافة أدوات الرّد.

وأوضح أنه يوجد أصول غربية في روسيا تعادل قيمتها أصول البنك المركزي الروسي التي جمدتها الدول الغربية في 2022.

وفي إطار العقوبات التي فرضت على موسكو في 2022، جمد الغرب أصولا روسية تقدر بنحو 300 مليار دولار، 200 مليار منها في الاتحاد الأوروبي.

وبعد تجميد هذه الأصول بدأت الدول الغربية الحديث عن مصادرتها لصالح أوكرانيا، وأكدت موسكو أن مثل هذه الخطوة ستنطوي على رد مكافئ من روسيا.