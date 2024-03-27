استقالة مسؤولة أمريكية اعتراضًا على إرسال الأسلحة لإسرائيل

(مصراوي)



تقدمت مسؤولة الشؤون الخارجية في مكتب حقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية الأمريكية أنيل شيلين، اليوم الأربعاء، باستقالتها، احتجاجًا على استمرار تدفق الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل.

وتولت شيلين 38 عامًا منصبها منذ عام قضت نصفها في حرب إسرائيل على قطاع غزة، والتي وُصفت استقالتها بأنها أحدث مثال على ظهور المعارضة بين موظفي الحكومة أمام الرأي العام، حسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وفي تصريحات سابقة لها قالت شيلين، إن تركيزها في العمل كان منصبًا على مراقبة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وأفريقيا وهو ما تعقد جراء حرب إسرائيل على قطاع غزة والتي ظهرت فيها إشكاليات أخلاقية وأمنية ودبلوماسية.

وأشارت شيلين إلى محاولتها للفت نظر الإدارة الأمريكية إلى خطورة الوضع داخل القطاع من خلال منتديات الموظفين، لكنها انتهت إلى عدم وجود فائدة مع استمرار واشنطن في إرسال الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الجيش الإسرائيلي.

