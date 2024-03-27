بن جفير: بايدن يفضل اتباع سياسة السنوار على نتنياهو

(مصراوي)

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصبح يفضل اتباع نهج نائبة الكونجرس الأمريكي رشيدة طليب ورئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار على نهج رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو وبن جفير.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن الوزير اليميني قوله إن بايدن أخطأ بضغطه على إسرائيل وسعيه لفرض قيود عليها.

وأضاف بن جفير، أن حديث الرئيس الأمريكي عن حقوق الطرف الآخر متضمنًا من وصفهم بـ "الإرهابيون" الراغبين في تدمير إسرائيل، يهدف لإحكام فرض المزيد من القيود على الحكومة الإسرائيلية.