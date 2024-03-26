إعلان

BBC

"ليس أمرا يشكل أهمية".. كوريا الشمالية ترفض أي اتصالات مع اليابان

10:42 م الثلاثاء 26 مارس 2024

شقيقة زعيم كوريا الشمالية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


سول/طوكيو - (د ب أ)

قالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يو جونج، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية سترفض أي اتصالات ومفاوضات مع اليابان.

وأوضحت كيم يو جونج، نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن عقد قمة بين اليابان وكوريا الشمالية "ليس أمرا يشكل أهمية" لبيونج يانج.

وكانت كيم يو جونج قد قالت في بيان، أمس الاثنين، إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أعرب عن رغبته في اللقاء بشكل شخصي مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في أقرب وقت ممكن.

وصرح كيشيدا للصحفيين في مكتبه في طوكيو، اليوم الثلاثاء، بأنه سيمتنع عن الرد على التصريحات الفردية، مضيفا "سنواصل جهودنا لحل القضايا العالقة وفقا لسياستنا الحالية".

وفي بيان أمس الاثنين، ضغطت كيم يو جونج من أجل الحصول على تنازلات من اليابان بشأن قضية اختطاف بيونج يانج لمواطنين يابانيين.

كوريا الشمالية اليابان كيم يو جونج

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سيناتور أمريكي: لا نعتقد أن إسرائيل ملتزمة بمذكرة الأمن القومي المبرمة معها

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

50 صورة من حفلات سحور النجوم.. مي عمر وبسمة بوسيل ويسرا الأبرز
"حق عرب والمعلم قلبا الموازين".. تغيرات مفاجئة في قائمة المسلسلات الأكثر بحثاً
طلال أبو غزالة لمصراوي: أنصح رجال الأعمال بالاستثمار في هذه القطاعات الفترة الحالية
* حار نهارًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)