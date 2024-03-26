"ليس أمرا يشكل أهمية".. كوريا الشمالية ترفض أي اتصالات مع اليابان



سول/طوكيو - (د ب أ)

قالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يو جونج، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية سترفض أي اتصالات ومفاوضات مع اليابان.

وأوضحت كيم يو جونج، نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن عقد قمة بين اليابان وكوريا الشمالية "ليس أمرا يشكل أهمية" لبيونج يانج.

وكانت كيم يو جونج قد قالت في بيان، أمس الاثنين، إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أعرب عن رغبته في اللقاء بشكل شخصي مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في أقرب وقت ممكن.

وصرح كيشيدا للصحفيين في مكتبه في طوكيو، اليوم الثلاثاء، بأنه سيمتنع عن الرد على التصريحات الفردية، مضيفا "سنواصل جهودنا لحل القضايا العالقة وفقا لسياستنا الحالية".

وفي بيان أمس الاثنين، ضغطت كيم يو جونج من أجل الحصول على تنازلات من اليابان بشأن قضية اختطاف بيونج يانج لمواطنين يابانيين.