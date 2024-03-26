شركات تصنيع إسرائيلية تواجه أزمة بسبب حظر بعض الدول تزويد الجيش بالسلاح

مصراوي

قال رئيس شركة إلبيت الإسرائيلية للصناعات العسكرية، إننا نواجه صعوبات بعد حظر بعض الدول تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وأضاف رئيس الشركة الإسرائيلية، أن أرباح الشركة انخفضت بنسبة 22% بعد الحرب على غزة وإغلاق مصانع بكريات شمونة وسديروت، موضحا أن هناك تراجع في الإنتاج بسبب تجنيد 2000 من موظفينا في الجيش ومقتل 5 عمال.

وتابع: "اضطررنا إلى إغلاق أنشطة لشركة تابعة لنا في الولايات المتحدة"، موضحا أن المبيعات سجلت انخفاضا في الولايات المتحدة وكندا، قائلا: "نواجه صعوبات بسبب هجوم حركة مقاطعة إسرائيل BDS علينا".