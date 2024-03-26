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BBC

شركات تصنيع إسرائيلية تواجه أزمة بسبب حظر بعض الدول تزويد الجيش بالسلاح

09:05 م الثلاثاء 26 مارس 2024

جنود الاحتلال

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مصراوي

قال رئيس شركة إلبيت الإسرائيلية للصناعات العسكرية، إننا نواجه صعوبات بعد حظر بعض الدول تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وأضاف رئيس الشركة الإسرائيلية، أن أرباح الشركة انخفضت بنسبة 22% بعد الحرب على غزة وإغلاق مصانع بكريات شمونة وسديروت، موضحا أن هناك تراجع في الإنتاج بسبب تجنيد 2000 من موظفينا في الجيش ومقتل 5 عمال.

وتابع: "اضطررنا إلى إغلاق أنشطة لشركة تابعة لنا في الولايات المتحدة"، موضحا أن المبيعات سجلت انخفاضا في الولايات المتحدة وكندا، قائلا: "نواجه صعوبات بسبب هجوم حركة مقاطعة إسرائيل BDS علينا".

الاحتلال الإسرائيلي إمدادات الأسلحة حرب غزة

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رمضانك مصراوي

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