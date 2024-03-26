نتنياهو يقترح تجنيد 2500 شخصًا من يهود الحريديم

(مصراوي)

اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، تجنيد 2500 شخصًا من يهود الحريديم داخل الجيش الإسرائيلي، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

جاء اقتراح نتنياهو، خلال اجتماعه مع المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، والتي أخبرها أن مقترح التجنيد سيلزم 2500 شخصًا بالالتزام بالخدمة العسكرية سنويًا.

ويسود الشارع الإسرائيلي حالة من الترقب بانتظار موافقة الكنيست الإسرائيلي من عدمها على قرار التجنيد الجديد والذي يُعتقد أنه سيبقي على الوضع الحالي ليهود الحريديم المتطرفين بالإعفاء من الخدمة الإجبارية في الجيش الإسرائيلي.

وكان عضو مجلس الحرب بيني جانتس قد هدد بالانسحاب من حكومة الحرب الإسرائيلية في حال تم إقرار القانون، قائلًا إنه لن يستمر في حكومة تقر هذا القانون.