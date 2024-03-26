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BBC

إسماعيل هنية يبحث في إيران تطورات الحرب على غزة

01:01 م الثلاثاء 26 مارس 2024

إيران

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طهران - (د ب أ)


وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد رفيع المستوى من قيادة الحركة.

وقالت حركة حماس، في بيان صحفي اليوم "أورده المركز الفلسطيني للاعلام"، إن رئيس الحركة سيجري سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع القيادة الإيرانية حول التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب الدائرة على غزة ومجمل المتغيرات المتعلقة بالقضية الفلسطينية".

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي، حربا واسعة النطاق على قطاع غزة عقب تنفيذ حماس هجوما غير مسبوق على البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة .

إيران غزة طهران

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رمضانك مصراوي

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