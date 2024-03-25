ماكرون لنتنياهو: فرنسا ستتقدم بمشروع قانون لوقف إطلاق النار في غزة

باريس - (د ب ا)

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن فرنسا تعتزم التقدم بمشروع قانون في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ماكرون أخبر نتنياهو خلال محادثة هاتفية أمس الأحد إن أي نقل إجباري للمواطنين من مدينة رفح سوف يمثل جريمة حرب، كما أدان خطة إسرائيل للسيطرة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك بحسب نص المحادثة الذي أصدره مكتب ماكرون.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين على مسودة مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار فورًا في غزة.