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BBC

إسرائيل تعرض إطلاق سراح 7 مسجونين بدون شروط مقابل كل جندية لدى حماس

09:08 م الأحد 24 مارس 2024

السجون الإسرائيلية

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مصراوي

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله، عرض الاحتلال إطلاق سراح 7 من أصحاب المؤبدات دون فيتو على الأسماء مقابل كل جندية تفرج عنها حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأضافت هيئة البث نقلا عن المسؤول: "مستعدون لتقديم تنازلات كبيرة من أجل إبرام صفقة لاستعادة الأسرى".

كانت مصادر لقناة الجزيرة، قالت أمس السبت، إن رد الاحتلال الإسرائيلي الذي قدم للوسطاء يرفض وقف الحرب وانسحاب قواتها وعودة النازحين بلا شروط.

وأضافت المصادر، أن إسرائيل اشترطت الإفراج في المرحلة الأولى عن 40 أسيرا إسرائيليا حيا من كل الفئات، موضحة أن الرد الإسرائيلي حافظ على إطار الاتفاق على 3 مراحل.

وتابعت المصادر، أن الرد قدم نقاطا مفصلة في ما يتعلق بتبادل الأسرى وشروط وقف العمليات، بينما عرض عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا لشمال القطاع بعد أسبوعين من بدء التنفيذ.

وأكملت المصادر، أن إسرائيل رفضت طلب حماس الإفراج عن 30 من أصحاب المؤبدات مقابل كل مجندة وعرضت فقط 5 هي من تحددهم، موضحة أن إسرائيل طلبت مقابل الإفراج عن أسرى أعيد اعتقالهم من صفقة شاليط الإفراج عن الجنديين جولدن وآرون.

وأوضحت المصادر، أن رد إسرائيل شمل الحق في إبعاد أسرى الأحكام المؤبدة الذين سيفرج عنهم وفق الصفقة إلى خارج فلسطين.

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رمضانك مصراوي

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