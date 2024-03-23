وزير إسرائيلي: القرار الأمريكي بوقف تمويل الأونروا تصويت واضح بحجب الثقة عن جوتيريش

مصراوي

قال وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، إن القرار الأمريكي بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تصويت واضح بحجب الثقة عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

سبق وأن قالت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية، اليوم السبت، إن مشرعين ديمقراطيين مستائين من سحب الجمهوريين تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مقابل تمرير اتفاق التمويل الحكومي.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن المشرعين الديمقراطيين يرون أن سحب التمويل البالغ 30% من ميزانية أونروا سيكون كارثيا على سكان غزة.

وقد وافق الكونجرس الأمريكي على اقتراح، يحظر تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى(أونروا)، حتى عام 2025 على الأقل.

جاءت الموافقة، ضمن اتفاق ميزانية، حالت دون الإغلاق الحكومي، طبقا للموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم السبت.

ومع ذلك، تقرر تحويل 175 مليون دولار إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بعيدا عن الأونروا وهو ما يمثل تخفيضا كبيرا، مقارنة بعام 2023.

ورحب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس بالقرار، مشيرا إلى أن "الحظر يثبت ما كنا نعرفه طوال الوقت".