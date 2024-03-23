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BBC

الاحتلال يعلن مقتل ضابط "كوماندوز" وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة قرب رام الله

08:28 م السبت 23 مارس 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن هناك إطلاق نار صوب حاجز سالم العسكري غربي مدينة جنين دون وقوع إصابات.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته رصدت عنصرا من حزب الله يدخل مبنى عسكريا في كفر كلا و"مقاتلاتنا قصفت المبنى".

وأوضح أن "مقاتلاتنا أغارت على أهداف عسكرية لحزب الله في الناقورة وعيتا الشعب والخيام"، لافتا إلى أن "خلال ساعات النهار رصدنا إطلاق قذائف من لبنان باتجاه هاردوف ومرجليوت".

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل جندي في عملية دير بزيع قرب رام الله يوم أمس، مؤكدا كذلك مقتل ضابط صف من وحدة الكوماندوز وإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة في عملية دير بزيع قرب رام الله.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق نار حاجز سالم العسكري مدينة جنين حزب الله

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رمضانك مصراوي

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