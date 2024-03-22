وزير إسرائيلي: سيتم تأجيل العملية في رفح إذا توصلنا إلى صفقة لتبادل أسرى

مصراوي

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إنه إذا تم التوصل إلى صفقة تبادل أسرى فإن العملية العسكرية في رفح ستؤجل.

وأكد كاتس أن الولايات المتحدة لن توقف تزويد إسرائيل بالأسلحة ومعظم الدول الأوروبية تدعم بلاده.

كالات

وكان موقع "أكسيوس" قال نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، أمس الخميس، إن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت سيصل إلى واشنطن ومعه قائمة طويلة بأسلحة تريدها إسرائيل فورا.

وصرح مسؤول إسرائيلي للموقع الأمريكي، بأن إسرائيل تسعى إلى تسريع عملية توريد الطائرات والأسلحة، موضحا أن الأسلحة التي سيطلبها جالانت تشمل طلبات للحرب في غزة وطلبات بمقاتلات "إف 35" و"إف 15".

وذكر تقرير إخباري، أمس الأول الأربعاء، أن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت سوف يتوجه إلى الولايات المتحدة في الأسبوع المقبل