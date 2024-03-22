إسرائيل تستدعي نائب السفير التركي في تل أبيب على خلفية تصريحات أردوغان

وكالات

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية يسرائيل كاتس، أمر باستدعاء نائب سفير تركيا لدى إسرائيل، لتوبيخه بشدة على خلفية تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتهديداته لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

واعتبر أردوغان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحد "نازيي عصرنا عبر الجرائم ضد الإنسانية التي ينفذها جيشه ضد المدنيين في قطاع غزة".

وفي وقت سابق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستواصل فعل ما يلزم لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على المجازر المرتكبة في قطاع غزة.

وتابع الرئيس التركي خلال كلمة في إسطنبول: "لا يمكن لأحد أن يدفعنا إلى تصنيف حماس منظمة إرهابية. تركيا هي البلد الذي يتحدث بشكل علني مع قادة حماس، والذي يقف خلفهم بحزم". معتبرًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحد "نازيي عصرنا عبر الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها في غزة".