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البرلمان الألماني يمدد تفويض بعثة مراقبة البحر المتوسط

11:18 م الخميس 21 مارس 2024

البرلمان الألماني

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برلين - (د ب أ)

تقرر تمديد مشاركة الجيش الألماني لمدة عام آخر في مهمة "سي جارديان" التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) للمراقبة في البحر المتوسط.

ووافق البرلمان الألماني (البوندستاج) اليوم الخميس بأغلبية كبيرة على تمديد التفويض الممنوح للجيش.

يشار إلى أن الهدف من مهمة المراقبة التي تتم باستخدام سفن وطائرات هو المساهمة في مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة.

وكما حدث في تمديد التفويض العام الماضي، فإن الحد الأقصى من الجنود المسموح لهم بالمشاركة هو 550 جنديا.

ومن المقرر أيضا أن يمدد البوندستاج تفويض البعثة العسكرية الألمانية في جنوب السودان اليوم الخميس.

ويمكن لما يصل إلى 50 جنديا ألمانيا الاستمرار في دعم عملية السلام ضمن الخوذ الزرقاء، التابعة للأمم المتحدة لضمان حماية المدنيين.

ورغم أن الحرب الأهلية في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا قد انتهت رسميا بموجب اتفاق سلام في عام 2018، فإن الجماعات المسلحة المختلفة لا تزال تقاتل من أجل النفوذ هناك.

البرلمان الألماني حلف شمال الأطلسي مكافحة الإرهاب البحر المتوسط

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