الصحة العالمية: ألغينا مهمة كانت مقررة اليوم لمستشفى الشفاء بسبب انعدام الأمن

مصراوي

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، اليوم الخميس، إن المنظمة فقدت الاتصال بالعاملين في مستشفى الشفاء في شمال غزة منذ بدء العملية الإسرائيلية.

وأوضح أدهانوم أن منظمة الصحة العالمية تسعى إلى الحصول على معلومات بشأن المرضى في مستشفى الشفاء، مؤكدا أن الوصول للمستشفى صار مستحيلا وهناك تقارير عن اعتقال واحتجاز أطقم طبية.

وأشار أدهانوم إلى أنه تم إلغاء مهمة كانت مقررة اليوم الخميس إلى مستشفى الشفاء بسبب انعدام الأمن، لافتا إلى أن المستشفيات ليست ساحة حرب ويجب حمايتها وفقا للقانون الإنساني الدولي.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الخميس، إن عمليتهم في مجمع الشفاء سوف تتواصل لأيام عدة قادمة.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه إذا لم يستسلم المتحصنون في مستشفى الشفاء سيتم قتلهم.

وكان مكتب الإعلامي الحكومي بغزة قال في بيان، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي تعمّد قتل 13 مريضا بمجمع الشفاء بمنع المستلزمات الطبية عنهم.

وأشار البيان الحكومي إلى أن 4 مرضى فارقوا الحياة بعد أن قطع الاحتلال الكهرباء عن أجهزة التنفس الصناعي، موضحا كذلك أن مرضى وجرحى داخل مجمع الشفاء تعفنت جروحهم لانعدام الغيارات والأطقم الطبية.

وأكد الإعلام الحكومي في غزة أن الاحتلال يمارس جريمة الإبادة الجماعية بشكل منظم ومقصود وبنية مُبيّتة، لافتا إلى أن الاحتلال يستخدم سلاح تجويع المرضى والجرحى والإهمال الطبي المتعمد بحقهم.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اصطفاف أمريكا وبعض دول أوروبا والغرب مع الاحتلال في هذه الجرائم وهذه الحرب.