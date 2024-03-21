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الجزائر.. الرئيس تبّون يعلن عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة

07:30 م الخميس 21 مارس 2024

الجزائر

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الجزائر - (د ب أ)

أصدرت رئاسة الجمهورية الجزائرية بيانا، اليوم الخميس، تضمّن تحديد موعد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يوم السبت السابع سبتمبر 2024.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: "ترأس، اليوم، عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعًا خُصّص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة".

وحضر الاجتماع، رؤساء مجلسي الأمة، والمجلس الشعبي الوطني، والمحكمة الدستورية، وعدد من كبار المسؤولين.

الجزائر انتخابات رئاسية الرئيس تبّون

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