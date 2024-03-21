توزيع المساعدات وإنشاء سلطة محلية.. كيف تفكر إسرائيل في السيطرة على غزة؟

كتب- محمد صفوت:

يعاني سكان قطاع غزة من جوع كارثي وسط توقعات أن تضرب مجاعة شمال القطاع في وقت ما بين منتصف مارس ومايو مع غياب التدخلات الدولية التي تحول دون وقوع ذلك.

مع استمرار الحرب في غزة لليوم الـ 167 على التوالي، والمجاعة التي تهدد سكان القطاع خاصة شمال غزة، تتواصل الضغوط الدولية على الدولة العبرية من أجل زيادة ضخ المساعدات إلى أهالي غزة، تزامنًا مع المفاوضات التي يجاهد فيها الوسطاء من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وتسيطر الدول العبرية على تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رغم محاولة الدول لإمداد القطاع بالمساعدات برًا وجوًا وبحرًا، لكنها لا تزال غير كافية نظرًا للاحتياجات الهائلة لسكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، غالبيتهم مهددون بالمجاعة وفق تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" الذي أعدته الأمم المتحدة ووكالات إغاثة.

وضغطت الولايات المتحدة وحكومات عربية على إسرائيل لبذل المزيد من الجهد لتوصيل المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة ووضع رؤية واضحة لإدارة غزة بعد الحرب (اليوم التالي).

خطة إسرائيلية لتوزيع المساعدات

مع استمرار الضغوط الدولية على دولة الاحتلال للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع، يعكف مسؤولون إسرائيليون على صياغة خطة أمنية لتوزيع المساعدات على سكان غزة.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الخميس، عن أن الخطة الإسرائيلية التي يعمل عليها أجهزة الأمن تتضمن تعيين فلسطينيين مناهضين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" مسؤولين عن المساعدات التي تصل إلى غزة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن مسؤولين إسرائيليين وعرب، قولهم إن تل أبيب تعمل في هدوء على تطوير خطة لتوزيع المساعدات على سكان غزة، ويمكن أن تؤدي هذه الخطة في النهاية إلى إنشاء سلطة حكم بقيادة فلسطينية في القطاع.

الخطة الإسرائيلية المزعومة، لاقت معارضة من حماس وواجهت انقسامات داخل مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي الذي يعاني بالفعل من انقسامات هائلة بسبب طريقة إدارة الحرب في غزة والتباين في وجهات النظر بشأن مصير القطاع بعد الحرب، وعدم التوصل لاتفاق بشأن الأسرى.

إنشاء سلطة حكم بقيادة فلسطينية لغزة

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن مسؤول دفاعي إسرائيلي كبير، أجرى محادثات مع مع مصر والإمارات العربية المتحدة والأردن، بهدف حشد دعم إقليمي لجهود تجنيد القادة الفلسطينيين ورجال الأعمال الذين ليس لهم صلات بحماس، لتوزيع المساعدات على أهالي غزة.

يوضح المسؤولون للصحيفة الأمريكية، أن الخطة الإسرائيلية تتضمن دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة برًا وبحرًا بعد خضوعها للتفتيش من قبل إسرائيل، ثم تتوجه إلى مستودعات كبيرة في وسط غزة حيث سيقوم فلسطينيون بعد ذلك بتوزيعها.

ونقلت "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين إسرائيليين وعرب قولهم، إن هؤلاء سيتولون مسؤولية حكم غزة، بدعم من قوات أمنية تمولها بعض الحكومات العربية.

وفقًا لـ"وول ستريت جورنال" يمثل هذا الجهد بعض الخطوات الأولى التي بدأت جهات إسرائيلية في اتخاذها لملء فراغ السلطة في قطاع غزة الذي خلفته الحرب.

معارضة فلسطينية وانقسام إسرائيلي

تواجه الخطة المزعومة، معارضة شديدة من حماس، التي قد تجعل الخطة غير قابلة للتنفيذ، وفقًا لمسؤول إسرائيلي تحدث لـ"وول ستريت جورنال" شريطة عدم الكشف عن هويته.

وأكد مسؤول إسرائيلي كبير من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن قطاع غزة سيديره أولئك الذين لا يسعون إلى قتل إسرائيليين.

وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن الفوضى بغزة ترجح أن التوزيع المنظم للمساعدات مستحيل حاليا، وأن حماس تستطيع إعادة فرض نفسها في ظل فراغ الحكم في القطاع.

ومع انتشار تسريبات بشأن الخطة الإسرائيلية المزعومة، هددت حماس أي شخص يتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي بالقتل، ووصفت أي شخص يتعامل معهم بـ"الخاين"، وفي الأيام الأخيرة انسحبت عائلات فلسطينية زعم أنهم كانوا منفتحون على المقترح الإسرائيلي.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن حماس ترى الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات، وسيلة لإنشاء هيكل حكم مستقل في غزة، وتعارض الفكرة الإسرائيلية بشدة.

جزء من خطة الهجوم على رفح

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن رئيس الذراع الأمنية الإسرائيلية المشرفة على الشؤون المدنية في الأراضي المحتلة، اللواء غسان عليان، قوله، إن جهود المساعدات جزء مهم من الخطة الإسرائيلية لإخلاء رفح الفلسطينية من السكان قبل الهجوم على المدينة التي تعد آخر معقل لحماس.

ويرجح المسؤولون أن توزع المساعدات ستطعم ما بين 750 ألفًا إلى مليون شخص في مخيمات النازحين التي تخطط الدولة العبرية لها لاستيعاب الفلسطينيين النازحين في رفح.

ويعتقد مسؤول أن تهدف الخطة الإسرائيلي لتوزيع المساعدات، أن يشكل يشكل الفلسطينيون المناهضون لحماس "سلطة إدارية محلية" لتوزيع المساعدات الإنسانية على سكان القطاع، ومن شأنها استبعاد حماس من عملية توزيع المساعدات.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ 167 على التوالي، وأسفر عن استشهاد ما يقرب من 32 ألفًا فلسطينيًا غالبيتهم من النساء والأطفال، و74 ألفا و188 مصابًا.