أمريكا تتقدم بمشروع قرار لمجلس الأمن يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وفيما سبق قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أن بلينكن والسيسي ناقشا المفاوضات للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة لـ6 أسابيع على الأقل والإفراج عن جميع الأسرى.

بدورها قالت الرئاسة المصرية، إن السيسي أكد لدى لقائه بلينكن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وحذر السيسي من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة التحرك العاجل لإدخال كميات كافية من المساعدات إلى قطاع غزة.

كما شدد الرئيس على ضرورة فتح آفاق مسار سياسي من خلال عمل مكثف لتفعيل حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.