الكرملين ينتقد استبعاد رياضيي روسيا وبيلاروسيا من موكب حاملي الأعلام في افتتاح الأولمبياد



موسكو - (د ب أ)

انتقد الكرملين، اليوم الأربعاء، استبعاد الرياضيين من روسيا وبيلاروس من موكب حاملي الأعلام في الحفل الافتتاحي لأولمبياد باريس ومن جدول الميداليات.

تعليقا على قرار مماثل من اللجنة الأولمبية الدولية، نقلت وسائل الإعلام المحلية الروسية تصريحات عن دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، ثال فيها: "بالتأكيد نتعامل معه بشكل سلبي".

وأضاف: "هذا يضر بالأفكار الأولمبية، ويعتدي على مصالح الرياضيين، والأولمبيين. بلا شك يتعارض مع الأيديولوجية الأساسية للحركة الأولمبية ويضر تماما بسمعة اللجنة الأولمبية الدولية.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية عن قرارها أمس الثلاثاء بعد اجتماع للمجلس التنفيذي، وقالت إن اللاعبين من روسيا وبيلاروس الذين لديهم أهلية المشاركة في الاولمبياد سيشاركون كرياضيين مستقلين، وليس كأعضاء لدولة، ولكن هذا "سيتيح لهم فرصة تجربة الحدث" من الموقع.

وأضافت أن القرار بشان مشاركتهم في الحفل الختامي يوم 11 آب/أغسطس المقبل سيتم اتخاذه في وقت لاحق.

ولن يكون الحفل الافتتاحي يوم 26 يوليو في ملعب وسيقام موكب الأمم المكون من الرياضيين في نهر السين.

ويسمح للرياضيين من روسيا وبيلاروس التنافس في أولمبياد باريس في الرياضات الفردية وكمستقلين، بدون أي شعارات وطنية ، في أعقاب الغزو الروسي على أوكرانيا.

وتم الكشف عن علم ونشيد خاص بهم أمس الثلاثاء.

ويجب على الرياضيين المتأهلين الحصول على تصريح من الهيئة التابعة للجنة الأولمبية الدولية والتي ستراجع معايير الدخول الصارمة بما في ذلك عدم الانتماء إلى الأجهزة العسكرية والأمنية الروسية بالإضافة لعدم دعمهم الحرب علانية.

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية أن حتى الآن تأهل 12 روسيا و7 من بيلاروس للاولمبياد، وأنه على الأرجح سيتواجد 36 رياضيا روسيا و22 من بيلاروس وهم سيتأهلون للأولمبياد، بناء على قرار هيئة المراجعة.