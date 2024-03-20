قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 30 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية

رام الله - (د ب أ)

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 30 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم طفل، وسيدة، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء، تركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، أريحا، وطولكرم، ونابلس، ورام الله، والقدس.

وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير منازل المواطنين، والاستيلاء على الأموال، والمركبات".

وطبقا للوكالة، "ترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 7700، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".