إعلان

BBC

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 30 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية

12:42 م الأربعاء 20 مارس 2024

الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

رام الله - (د ب أ)

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 30 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم طفل، وسيدة، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء، تركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، أريحا، وطولكرم، ونابلس، ورام الله، والقدس.

وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير منازل المواطنين، والاستيلاء على الأموال، والمركبات".

وطبقا للوكالة، "ترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 7700، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".

الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلي رام الله

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"5 خطوات".. وثائق مسربة تكشف "خطة بوتين" لحرب عالمية ثالثة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* تدخل أمني سريع.. تفاصيل واقعة "أسد التجمع" وتحديد صاحبه (ما حدث حتى الآن)
* بعد الأمطار والثلوج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة
أثار الرعب.. أسد يتجول فى التجمع الأول قبل مدفع الإفطار (صور وفيديو)
* "فيه حاجة غلط".. مجدي الجلاد يُعلق على أسعار السلع ويوجه رسالة للحكومة (فيديو)