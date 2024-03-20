بايدن: الحرب على غزة سببت معاناة "رهيبة" للشعب الفلسطيني

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الحرب على غزة سببت معاناة رهيبة للشعب الفلسطيني.

وتابع بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل قيادة الجهود الدولية لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.

واالتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن مع حشد من أنصاره في رينو بولاية نيفادا الثلاثاء، للترويج لمقترحاته المتعلقة بالإسكان اليسير التكلفة وعرض برنامجه الانتخابي، بينما انتقد الرئيس السابق دونالد ترامب لتهديده "بالتراجع عن كل قمنا به".

وعبر بايدن عن ثقته في هزيمة منافسه الجمهوري ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر. وسيواصل بايدن طريقه إلى أريزونا وهي ولاية أخرى قد تكون حاسمة في مسعاه للبقاء في السلطة.

وقال بايدن في أثناء توقفه في مقر حملته الانتخابية في رينو "الدعم في أنحاء البلاد حقيقي"، مشيرا إلى أن أكثر من 1.3 مليون شخص قدموا إسهامات لحملته الانتخابية.

وأوضح أن أربعة استطلاعات للرأي صدرت مؤخرا أظهرت تقدمه على ترامب، وقال "سوف نهزمه مرة أخرى".

وزار بايدن عددا من الولايات الحاسمة منذ أن انتقد ترامب بشدة في خطاب حالة الاتحاد هذا الشهر، كما طرح أفكارا يأمل في تنفيذها إذا فاز بولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

وقال بايدن "سنحرص على التعامل مع جميع تلك القضايا التي تؤثر على حياة الناس اليومية"