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BBC

تقارير: حماس سترسل ردّها النهائي بشأن صفقة الأسرى إلى الوسطاء خلال ساعات

11:40 م السبت 02 مارس 2024

اقتراب صفقة تبادل أسرى

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مصراوي
قالت مصادر، اليوم السبت، إن وفدا من حركة حماس سيعقد جلسة مع الوسطاء في مصر خلال الساعات المقبلة، وفق ما نقلته قناة "العربية".
وأكدت المصادر أن حماس سترسل ردها النهائي بشأن صفقة تبادل الأسرى إلى الوسطاء خلال ساعات.
قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى، اليوم السبت، إن واشنطن تريد التوصل لاتفاق هدنة في غزة في أقرب وقت ممكن حتى يشهد شهر رمضان فترة هدوء، مشيرا إلى أن المحادثات بشأن اتفاق للهدنة مستمرة وتم إحراز بعض التقدم خلال الأسابيع الأخيرة.
وأوضح المسؤول الأمريكي، أن إسرائيل وافقت على إطار الاتفاق المقترح، مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب حركة حماس.
وشدد على أن المسألة الرئيسية هي موافقة حماس على إطلاق سراح الأسرى المستضعفين من أجل التوصل لاتفاق هدنة، لافتا إلى أنه ستكون هناك هدنة تمتد لـ 6 أسابيع إذا وافقت حماس على إطلاق سراح الأسرى المعرضين للخطر.

صفقة الأسرى حماس الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة طوفان الأقصى

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