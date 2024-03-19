حماس: استهداف مجمع الشفاء دليل على تخبط نتنياهو وقواته

(مصراوي)



قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عزت الرشق، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع تحقيق النصر خلال حربه على قطاع غزة.

وأفاد الرشق، أن النصر ليس إلا "حلمًا وسرابًا" بعيد المنال يراود رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو.

وأكد الرشق، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع تحقيق أهدافه من خلال الألاعيب السياسية.

وقال الرشق، إن استهداف قوات الاحتلال لمجمع الشفاء ومحيطه "دليلًا" على التخبط والارتباك الذي يعانيه نتنياهو وقواته، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن تصعيد الاحتلال لهجماته "الهمجية" على المدنيين في قطاع غزة لن تفضي إلى تحقيق أي أهدافًا عسكرية.