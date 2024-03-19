بعد القصف والتجويع.. الأمطار تغرق خيام نازحي غزة- فيديو وصور

كتب- محمد صفوت:

يواجه النازحون الفلسطينيون في قطاع غزة أوضاعًا إنسانيةً صعبة، بين القصف المستمر والتجويع الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على أهالى القطاع، إلى التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، والأمطار الغزيرة التي هطلت على القطاع أمس.

ودخلت الحرب يومها الـ 165، ولا توجد آمال في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار قريبًا رغم جهود الوسطاء الإقليميين والدوليين، فيما يخيم شبح المجاعة على غزة الذي بات ينهش أجساد الأطفال في القطاع الذي دمرته الحرب.

أمطار غزيرة على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة#مجمع_الشفاء

pic.twitter.com/gJksTQ087u — علي حاتم 𐩲𐩡𐩺|𐩢𐩱𐩩𐩣 (@lMl_lMll) March 19, 2024

وتآبى المصائب أن تأتي فرادى، فمع استمرار القصف وندرة الغذاء والنوم في العراء، هطلت أمطارًا غزيرةً مصحوبة برياح عاتية على خيام النازحين الفلسطينيين، الفارين من ويلات الحرب.

وأكدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" غرق مئات الخيام وتطايرت أخرى تؤوي آلاف النازحين جراء الأمطار والرياح الشديدة والأمطار الغزيرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وتسببت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي هبّت على المناطق الشمالية من القطاع، والغربية من دير البلح وسط القطاع، ورفح ومنطقة المواصي في خان يونس جنوبا في غرق مئات الخيام.

غرق خيام النازحين في دير البلح وسط قطاع غزة pic.twitter.com/8C6as2I5Z0 — AlKhabar (@AlKhabarME) March 19, 2024

وتطايرت خيام أخرى تؤوي آلاف النازحين، الذين باتوا ليلتهم بالعراء في ظل البرد القارس وتحت الأمطار الغزيرة بينهم أطفال ونساء وكبار في السن ومرضى في ظروف إنسانية صعبة.

وطالب النازحون الجهات الأممية والدولية بضرورة توفير مراكز إيواء لهم في ظل الأوضاع الصعبة والحرب المتواصلة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع لليوم الــ165.

وأكدت الوكالة الفلسطينية، أن معظم النازحين في الخيام ومراكز الايواء تركوا منازلهم في مختلف مناطق القطاع على وجه السرعة أملاً بالنجاة من قصف طائرات ومدفعية الاحتلال، حاملين معهم القليل من الملابس والأغطية والمقتنيات الشخصية، ليصبحوا فريسة للبرد القارس والجوع والعطش.

أمطـار الخير تتساقط على غزة في هذه اللحظات.



يارب رحمتك بالعائلات في الخيم ، يارب ببركة رمضان والامطار أوقف هذه المحرقة. pic.twitter.com/5AZwZRJl59 — MO (@Abu_Salah9) March 18, 2024

وارتفع أعداد الشهداء في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، إلى 31 ألفًا و819 شهيدًا و73 ألفا و934 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.