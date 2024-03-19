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BBC

تفاعل واسع مع فيديو يظهر فتاة مسلمة ترفض عرضًا مغريًا للإفطار في نهار رمضان

01:32 م الثلاثاء 19 مارس 2024

فتاة مسلمة ترفض عرضًا مغريًا للإفطار في نهار رمضان

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وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة مسلمة ترفض عرضًا مغريًا للإفطار.

ويظهر في الفيديو شاب يسير في شوارع بريطانيا، ويوقف فتاة ويسألها عن ديانتها لتجيب بأنها مسلمة، ثم واصل أسئلته عن ما إذا كانت صائمة أم لا، فأكدت أنها صائمة.

وقدم الشاب، علبة عصير للفتاة، وأبلغها أنها إذا تناولته سيمنحها 400 جنيه استرليني، لكنها رفضت عرضه، ثم رفع الشاب عرضه ليقدم لها هاتف "آيفون"، فأصرت الفتاة على رفضها.

ومع إصرارها على رفض الإفطار في رمضان مقابل أموال أو هاتف "آيفون"، قدم الشاب لها هدية هي عبارة عن سجادة صلاة وعطر تقديرًا لموقفها، قامت بتقبيلها.

رفض الإفطار فتاة مسلمة ترفض الإفطار في رمضان شوارع بريطانيا

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