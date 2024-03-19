تفاعل واسع مع فيديو يظهر فتاة مسلمة ترفض عرضًا مغريًا للإفطار في نهار رمضان

فتاة مسلمة ترفض عرضًا مغريًا للإفطار في نهار رمضان

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة مسلمة ترفض عرضًا مغريًا للإفطار.

ويظهر في الفيديو شاب يسير في شوارع بريطانيا، ويوقف فتاة ويسألها عن ديانتها لتجيب بأنها مسلمة، ثم واصل أسئلته عن ما إذا كانت صائمة أم لا، فأكدت أنها صائمة.

وقدم الشاب، علبة عصير للفتاة، وأبلغها أنها إذا تناولته سيمنحها 400 جنيه استرليني، لكنها رفضت عرضه، ثم رفع الشاب عرضه ليقدم لها هاتف "آيفون"، فأصرت الفتاة على رفضها.

متداول في بريطانيا:



شاب يحاول إقناع فتاة خليجية بالإفطار في نهار رمضان ويقدم لها ٤٠٠ باوند بالإضافة إلى أيفون، وعندما رفضت تمامًا، قدم لها سجادة وعطر فقبلتها بكل إمتنان. pic.twitter.com/ytYKwx0JVs — Golden Dose (@GoldenDose) March 17, 2024

ومع إصرارها على رفض الإفطار في رمضان مقابل أموال أو هاتف "آيفون"، قدم الشاب لها هدية هي عبارة عن سجادة صلاة وعطر تقديرًا لموقفها، قامت بتقبيلها.