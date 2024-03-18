لابيد يدعو الكنيست إلى التصويت لصالح سحب الثقة من حكومة نتنياهو

مصراوي

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الكنيست إلى التصويت لصالح سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأكثر جنونا في تاريخ البلاد.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، نقلت عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قوله "اكتمال حصول 100 ألف من الإسرائيليين على رخصة حيازة الأسلحة النارية".

وقال وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، أمس الأحد، إن "مقاتلونا يخوضون حاليا الحرب الأكثر عدلا التي تتطلب مشاركة كافة شرائح المجتمع فيه".

وأوضح جالانت أن مشاركة كافة شرائح الشعب بالحرب، هي الطريقة الوحيدة لتفكيك حماس وإعادة جميع الأسرى.

من جانبه، قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، إن هيئة الأركان فشلت فشلا ذريعا في 7 أكتوبر وجلبت لإسرائيل واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ البلاد.

وزعم سموتريتش أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي حصلت على الصفقة السابقة لأن حماس كانت في مأزق كبير، مضيفا "أعتقد أن ما سيقرب عودة الأسرى إلى ديارهم أكثر هو قطع المفاوضات وتكثيف الجهود العسكرية ودخول رفح".