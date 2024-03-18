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BBC

بن غفير: حصول 100 ألف من الإسرائيليين على رخصة لحيازة الأسلحة النارية

04:50 م الإثنين 18 مارس 2024

إيتمار بن غفير

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نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قوله "اكتمال حصول 100 ألف من الإسرائيليين على رخصة حيازة الأسلحة النارية".

كان وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، قال أمس الأحد، إن "مقاتلونا يخوضون حاليا الحرب الأكثر عدلا التي تتطلب مشاركة كافة شرائح المجتمع فيه".

وأوضح جالانت أن مشاركة كافة شرائح الشعب بالحرب، هي الطريقة الوحيدة لتفكيك حماس وإعادة جميع الأسرى.

من جانبه، قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، إن هيئة الأركان فشلت فشلا ذريعا في 7 أكتوبر وجلبت لإسرائيل واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ البلاد.

وزعم سموتريتش أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي حصلت على الصفقة السابقة لأن حماس كانت في مأزق كبير، مضيفا "أعتقد أن ما سيقرب عودة الأسرى إلى ديارهم أكثر هو قطع المفاوضات وتكثيف الجهود العسكرية ودخول رفح".

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي رخصة حيازة الأسلحة النارية جيش الاحتلال الإسرائيلي حماس

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