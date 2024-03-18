بوتين: مستعد للحديث عن وقف إطلاق نار في أوكرانيا خلال دورة الألعاب الأولمبية بفرنسا

موسكو - (د ب أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه مستعد للحديث عن وقف إطلاق النار خلال دورة الألعاب المقبلة في باريس.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حوار مع التلفزيون الأوكراني أن باريس سوف تطلب من موسكو الموافقة على هدنة خلال فترة انعقاد دورة الألعاب الأولمبية المقررة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبلين.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب إعادة انتخابه المتوقع رئيسا للبلاد مساء أمس الأحد، إنه لم يسمع بعد عن أي مقترح من ماكرون.

وأضاف" على أي حالة، سنمضي دائما على أساس مصالح روسيا والوضع على أرض المعركة".

وتريد اللجنة الأولمبية الدولية السماح للرياضيين من روسيا وبيلاروس بالمشاركة في دورة الألعاب كرياضيين محايدين وفقا لشروط صارمة.

وكانت اللجنة قد حظرت روسيا وحليفتها بيلارس من الفعاليات الرياضية الدولية، عقب أن شنت موسكو هجوما على أوكرانيا في فبراير 2022.

وقال بوتين إن مثل هذه القيود من شأنها تحريف معنى الحركة الأولمبية.

ويذكر أن موسكو طالما تقول إنها منفتحة على المفاوضات لإنهاء الحرب وفقا لشروط معينة، تتضمن أن تتمكن من الاحتفاظ بمناطق كبيرة محتلة في أوكرانيا وأن تحل كييف جيشها وتتخلي عن أي طموحات للانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهي المطالب التي ترفضها كييف.