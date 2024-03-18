الاحتلال يطالب المدنيين في مجمع الشفاء الطبي في غزة بالإخلاء

تل أبيب- (د ب أ)

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي المدنيين في حي الرمال ومجمع الشفاء الطبي في غزة، بالإخلاء والتوجه جنوبا إلى المنطقة الإنسانية في المواصي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين، في منشور على حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، يجب على جميع الموجودين في حي الرمال وحول مستشفى الشفاء في مدينة غزة إلى إخلاء المنطقة، وذلك بعد أن اقتحم الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، مجمع الشفاء الطبي مجددا.

#عاجل 🔴 نداء الى كل المتواجدين والنازحين في حي الرمال وفي مستشفي الشفاء ومحيطه:

من اجل الحفاظ على أمنكم - عليكم اخلاء المنطقة بشكل فوري غرباً ومن ثم عبر شارع الرشيد (البحر) جنوباً إلى المنطقة الإنسانية في المواصي pic.twitter.com/X95ASt8zJP — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 18, 2024

وأضاف أدرعي: "نداء الى كل المتواجدين والنازحين في حي الرمال وفي مستشفى الشفاء ومحيطه: من أجل الحفاظ على أمنكم - عليكم إخلاء المنطقة بشكل فوري غربا، ومن ثم عبر شارع الرشيد (البحر) جنوبا إلى المنطقة الإنسانية في المواصي".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد اجتاح مستشفى الشفاء في منتصف نوفمبر الماضي على الرغم من الانتقادات الدولية الهائلة، وزعم الجيش الإسرائيلي إنه عثر على مجمع أنفاق لحماس هناك.