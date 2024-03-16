قبل توجهه إلى المنطقة.. شولتس يدعو إلى وقف سريع لإطلاق النار في قطاع غزة

برلين (د ب أ)

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى وقف سريع لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقبل رحلة إلى الأردن وإسرائيل تستغرق يومين، قال شولتس اليوم السبت: "سيكون من المهم أن يتم التوصل إلى اتفاق بسرعة كبيرة بشأن وقف لإطلاق النار يتيح الإفراج عن الرهائن ويسمح في الوقت نفسه بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي:" لدينا وضع صعب. ومن الضروري أن تصل المساعدات الآن إلى غزة بمقدار كبير" مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى وقف لإطلاق النار يستمر " في المستقبل القريب".

في الوقت نفسه، حذر شولتس إسرائيل مجددا من القيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الواقعة أقصى جنوب القطاع على الحدود مع مصر، وقال: "نحن قلقون بشأن مسار التطور العسكري اللاحق. لاسيما وأن هناك خطرا لسقوط ضحايا مدنيين بأعداد كبيرة للغاية في حالة شن هجوم شامل في رفح، وهو الأمر الذي يجب تجنبه بكل تأكيد."

وأضاف شولتس أن من المهم "ألا تحدث مأساة إنسانية كبيرة." مشيرا إلى أن العديد من الناس فروا إلى رفح بعدما لم يعد أمامهم أي مكان آمن آخر في قطاع غزة، وشدد شولتس على ضرورة التحرك بسرعة.

ويعتزم شولتس عقد لقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله في الأردن غدا الأحد، وسيعقد المستشار الألماني في نفس اليوم لقاءات في إسرائيل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوج بالإضافة إلى لقاء مع أقارب أسرى في قطاع غزة.

وأكد المستشار الألماني اليوم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد هجوم السابع من أكتوبر، وطالب في الوقت نفسه بضرورة احترام قواعد القانون الدولي وتجنب سقوط ضحايا مدنيين ووصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وقال شولتس إنه سيبحث أيضا "كيفية تحقيق تعايش سلمي بين دولة فلسطينية وإسرائيل".