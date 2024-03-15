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BBC

بلينكن: نعمل مع مصر وقطر لسد الفجوات أمام اتفاق الأسرى بغزة

05:33 م الجمعة 15 مارس 2024

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة لرؤية خطة واضحة قابلة للتنفيذ بشأن رفح ولم تر حتى الآن مثل هذه الخطة.

وأضاف بلينكن أن إسرائيل أرسلت فريقا للتفاوض وهو ما يعكس إمكانية وضرورة التوصل لاتفاق بشأن صفقة تبادل في غزة.
ولفت وزير الخارجية الأمريكي، إلى الولايات المتحدة تعمل مع مصر وقطر وإسرائيل لسد الفجوات المتبقية أمام إبرام اتفاق الأسرى.

وأضح بلينكن أن هناك محادثات جارية حاليا بشأن اتفاق الأسرى، مؤكدًا أن مريكا ستبذل كل ما في وسعها لإنجاز الاتفاق.

الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن مصر قطر حرب غزة

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