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BBC

رغم تحذيرات مصر.. نتنياهو يوافق على بدء شن عملية عسكرية على رفح

03:40 م الجمعة 15 مارس 2024

نتنياهو

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وكالات

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان، الجمعة، أنه وافق على خطط العمليات في رفح وبدء شن عملية عسكرية.

وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع في تل أبيب للمجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي. ولم تكن هناك تفاصيل أخرى متاحة على الفور حسبما أعلنت سي إن إن,

وهناك ما يقدر بنحو 1.4 مليون شخص في رفح جنوب غزة، وقد نزح الكثير منهم عدة مرات من أجزاء أخرى من غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء أيضاً: "فيما يتعلق بالأسرى، فإن مطالب حماس مازالت "سخيفة" حسب قولهم.

وفي وقت سابق الجمعة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء تفقده طلبة كلية الشرطة، إن مصر تحاول وقف نزيف الدم في قطاع غزة، وتسعى لإدخال أكبر حجم من المساعدات، محذرًا من خطورة اجتياح رفح الفلسطينية.

وأكد الرئيس السيسى، أن الدولة المصرية تسعى إلى إيجاد فرصة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة باعتراف دولي، مضيفًا:"حذرنا مسبقًا من اتساع الصراع في المنطقة بسبب ما يحدث في غزة"

نتنياهو رفح الاحتلال الإسرائيلي

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