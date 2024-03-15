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BBC

مقتل شخصين وإصابة ثلاثة في هجوم بمسيرة روسية على غرب أوكرانيا

02:39 م الجمعة 15 مارس 2024

أوكرانيا

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كييف - (د ب أ)

لقي شخصان، على الأقل، حتفهما وأصيب ثلاثة، ونقلوا إلى المستشفى إثر هجوم بمسيرة روسية بعد منتصف ليل الخميس/ الجمعة، في منطقة فينيتسيا بغرب أوكرانيا، بحسب منشور للحاكم الإقليمي سيرهي بورسوف، والذي أفاد أيضا بتضرر أحد المباني السكنية.

وقالت السلطات الأوكرانية إن الجيش الروسي أطلق 27 مسيرة قتالية من جنوب شبه جزيرة القرم ومن الشمال الشرقي باتجاه أهداف في أوكرانيا.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم بالقوة من أوكرانيا في 2014.

وأسقط الدفاع الجوي الأوكراني كل المسيرات بما في ذلك 15 مسيرة تم تدميرها بينما كانت في طريقها للعاصمة كييف.

ومن ناحية أخرى، استهدفت مسيرات أوكرانية مصنعا روسيا صغيرا للبتروكيماويات في منطقة موسكو، في أحدث حلقة من سلسلة هجمات مكثفة على صناعة النفط في البلاد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية أربع مسيرات أوكرانية بعد منتصف الليل اليوم الجمعة، في مقاطعة دزيرجينسك في منطقة كالوجا الروسية، بحسب الحاكم الإقليمي فلاديسلاف شابشا.

وقال شابشا في منشور على تطبيق تليجرام "لا توجد إصابات، ولم يحدث دمار للبنية التحتية".

واستهدفت المسيرات الأوكرانية مصفاة نفط في المنطقة، بحسب مسؤول بالمخابرات العسكرية الروسية، والذي طلب عدم الكشف عن هويته.

وتقع منشأة برفي زافود في مقاطعة دزيرجينسك، وتقوم بتكرير 2ر1 مليون طن سنويا، أو نحو 24 ألف برميل في اليوم، بحسب موقعها الإلكتروني.

ولم يرد المصنع على مكالمات ورسائل بريد إلكتروني من بلومبرج طلبا للتعقيب.

أوكرانيا كييف مسيرة روسية

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