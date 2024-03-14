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BBC

جدعون ساعر يعلن الانشقاق عن تحالف جانتس ويطالب بالانضمام لحكومة الحرب

10:42 ص الخميس 14 مارس 2024

جدعون ساعر

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وكالات

أعلن عضو الكابينت الأمني والسياسي الوزير جدعون ساعر، الانشقاق عن تحالف "المعسكر الرسمي" الذي يقوده عضو مجلس الحرب بيني جانتس.

وقال ساعر زعيم حزب "أمل جديد" الذي كان وزيرًا سابقًا في حزب الليكود أيضًا، إنه قرر إنهاء الشراكة مع حزب "أزرق أبيض" ومع بيني جانتس.

وأضاف أنه سيبقى في الحكومة وسيطلب الانضمام إلى مجلس الحرب، بينما سيسعى إلى تأسيس تحالف يميني خلال الفترة المقبلة.

جدعون ساعر الانشقاق عن تحالف جانتس الانضمام لحكومة الحرب بيني جانتس

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