تايوان ترصد 14 طائرة حربية صينية بمنطقة "تحديد الدفاع الجوي"

تايبيه - (د ب أ)

ذكرت وزارة "الدفاع الوطني" التايوانية أنه تم رصد 14 طائرة عسكرية صينية، في منطقة "تحديد الدفاع الجوي" التايوانية ، صباح اليوم الأربعاء، بما في ذلك تسع طائرات، عبرت خط الوسط لمضيق تايوان، أو امتداده.

وأضافت الوزارة في بيان أن الطائرات الـ14، شملت أعدادا غير محددة من الطائرات المقاتلة طراز "جيه-10" وطائرات نقل "واي-8" وطائرات بدون طيار، تم رصدها ما بين الساعة السابعة والعاشرة والنصف صباحا، حسب الوزارة في بيان، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية"سي.إن.إيه" اليوم.

جدير بالذكر أن منطقة "تحديد الدفاع الجوي" هي منطقة، معلنة ذاتيا، تزعم فيها الدولة الحق في التعرف على الطائرات المقاتلة وتحديد موقعها والسيطرة عليها، عند اقترابها لكنها ليست جزءا من مجالها الجوي، كما هو محدد في القانون الدولي.

وقالت الوزارة إن الطائرات إلى جانب سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي، كانت في مهمة "دورية لاستعداد قتالي مشترك" روتينية.