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BBC

ماكرون يضع أوكرانيا في صدارة الحملة الانتخابية للبرلمان الأوروبي

01:53 م الأربعاء 13 مارس 2024

إيمانويل ماكرون

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باريس - (د ب أ)

يدفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوكرانيا إلى صدارة الحملة الانتخابية للبرلمان الأوروبي، مما يجبر النواب اليمينيين المتطرفين، بما في ذلك نواب حزب "التجمع الوطني" اليميني التابع لمنافسته من اليمين المتطرف مارين لوبان، على توضيح دعمهم لكييف.

ودعا ماكرون أمس الثلاثاء إلى تصويت غير ملزم في الجمعية الوطنية على الاتفاقية الأمنية الثنائية التي وقعها مع أوكرانيا الشهر الماضي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقد تم تمرير الاتفاقية بدعم من حلفاء ماكرون الوسطيين، على الرغم من امتناع حزب "التجمع الوطني" عن التصويت، حيث انتقدت لوبان ماكرون لاستغلاله القضية لتحقيق مكاسب سياسية.

وسيصوت مجلس الشيوخ أيضا على الإجراءات في وقت لاحق اليوم الأربعاء، ويعتزم ماكرون مناقشة دعم فرنسا لأوكرانيا على التلفزيون الفرنسي مساء غد الخميس.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال، للنواب، "نحن مدينون لجميع مواطنينا الفرنسيين، الذين يحتاجون إلى أن يعرفوا، دون أي غموض محتمل، موقف الجميع بشأن دعم أوكرانيا وإدانة روسيا".

وأضاف أتال أن "التصويت ضدها (الاتفاقية) سيمنح فلاديمير بوتين كل الحجج والإشارة التي يأملها ويتوقعها".

ماكرون أوكرانيا باريس الحملة الانتخابية للبرلمان الأوروبي

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