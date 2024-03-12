إعلان

BBC

الجيش السوداني يعلن تحرير مقر الإذاعة والتلفزيون بأم درمان من الدعم السريع

07:07 م الثلاثاء 12 مارس 2024

الجيش السوداني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

تسجيل الدخول

بورتسودان - (د ب أ)

أعلن الجيش السوداني في بيان، اليوم الثلاثاء، تحرير مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون بأم درمان من المليشيا المتمردة والمرتزقة، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

وجاء ذلك في بيان نشرته القوات المسلحة السودانية على صفحتها في موقع فيسبوك وأوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا).

من جانبه، أقر مستشار الدعم السريع، عمران عبدالله، بخسارتهم لموقع "إذاعة أم درمان" ، أثناء المعارك المحتدمة مع الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء الثاني من رمضان، بحسب صحيفة التغيير السودانية .

وتشهد السودان قتالا عنيفا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل العام الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة المسؤول عن تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ أنه منذ اندلاع المعارك في السودان اضطر أكثر من 7.4 مليون شخص للنزوح أو اللجوء إلى الخارج.

الجيش السوداني مقر الإذاعة والتلفزيون السوداني أم درمان الدعم السريع

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

إصابة الفنانة نجلاء بدر في برنامج "رامز جاب من الآخر"
* ملخصات أولى حلقات دراما رمضان.. تابع ٣٢ مسلسلا في شاشة واحدة