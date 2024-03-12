فلسطيني يسجد فرحًا بعد حصوله على كيس دقيق (فيديو)

(مصراوي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب فلسطيني يسجد لله شكرًا بعد تمكنه من الحصول على كيس دقيق في الوقت الذي فتكت المجاعة التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي بأرواح العشرات.

ظهر الشاب في الفيديو راقصًا وهو يرفع كيس الدقيق لأعلى غير مصدق حصوله على كيس الدقيق، قام بعدها بالسجود على الأرض ثم راح يضحك ويقبل كيس دقيق من فاز به هذه الأيام فقد فاز بالحياة.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شديدًا على قطاع غزة منذ اندلاع أحداث الـ7 من أكتوبر تحديدًا مناطق الشمال، والتي تشهد ارتقاء العشرات بشكل يومي جراء الجوع والجفاف ورغم ذلك لا توجد إحصائيات دقيقة بشأن عدد الوفيات بسبب سوء التغذية حتى الآن حسب الهلال الأحمر الفلسطيني.