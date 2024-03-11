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مصادر أمنية فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم منطقة سياحية جنوب بيت لحم

03:14 م الإثنين 11 مارس 2024

قوات الاحتلال

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رام الله - ( د ب أ )

أفادت مصادر أمنية فلسطينية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم بالضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن المصادر قولها إن "قوات الاحتلال تمركزت عند برك سليمان، وداهمت بناية الأطرش في منطقة العطن قرب البركة الثالثة".

وأشارت الوكالة إلى "اقتحام 275 مستعمرا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتنفيذهم جولات استفزازية وتأدية طقوس تلمودية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية"، لافتة إلى أن "شرطة الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى".

قوات الاحتلال بيت لحم منطقة برك سليمان

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