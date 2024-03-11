بيربوك تبدي دهشتها حيال دعوة البابا لأوكرانيا إجراء مفاوضات سلام مع روسيا

برلين - (د ب أ)

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن شعورها بالدهشة حيال دعوة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لأوكرانيا لإجراء مفاوضات سلام مع روسيا.

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني، قالت بيربوك مساء أمس الأحد:" أتساءل بحق عما كان يفكر فيه في تلك الأثناء"، وأردفت:" لا أفهم ذلك".

وأعربت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر عن اعتقادها بأن المرء لا يمكنه فهم بعض الأمور إلا إذا رآها بنفسه مشيرة إلى أنه عند رؤية روضة أطفال في أوكرانيا تتعرض للهجوم وعند رؤية أطفال ومراهقين يجري خطفهم من قبل الروس "فإنني أتساءل: أين البابا من هذا الأمر؟ يجب أن يعلم البابا بهذا".

ورأت بيربوك أنه يجب على المرء أن "يتحلى بشجاعة الوقوف إلى جانب الشعب في أوكرانيا وفعل كل ما يلزم من أجل أوكرانيا بحيث تستطيع الدفاع عن نفسها".

وأضافت بيربوك أنه إذا كانت هناك فرصة ضئيلة في أن يظهر النظام الروسي استعداده لإجراء محادثات "فإن العالم كله سيكون حاضرا وسيتحدث. لكننا للأسف لا نرى سوى العكس كل يوم".

وبعد مضي أكثر من عامين على الحرب في أوكرانيا، دعا البابا حكومة كييف إلى إجراء مفاوضات من أجل إحلال السلام في الجمهورية السوفيتية السابقة، وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية في مقابلة مع التلفزيون السويسري نُشِرَتْ مسبقا مطلع الأسبوع الجاري:"عندما يرى المرء أنه يتعرض للهزيمة وأن الأمور لا تسير بشكل جيد، فعلى المرء أن يتحلى بالشجاعة للتفاوض".

جاء ذلك في رد من البابا على سؤال حول الحرب في أوكرانيا، وخاصة أمام دعوة البعض إلى "التحلي بشجاعة رفع الراية البيضاء" والتي يعتبرها آخرون بمثابة شرعنة للطرف الأقوى. وقال البابا:" هذه مسألة تتعلق بوجهة نظر، لكنني أعتقد أن الأقوى هو مَن يرى الوضع ويفكر في الشعب ومَن لديه شجاعة (رفع) الراية البيضاء والتفاوض".