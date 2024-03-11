انتحار رجل بريطاني بعد تجربة الانضمام للجيش الأوكراني

(مصراوي)

أفادت صحيفة "ذا تيليجراف" البريطانية، أن المرتزق هاري جريج، الذي شارك مع الجيش الأوكراني خلال الحرب الدائرة توفي حيث تم العثور على جثته في منزله في بريطانيا.

وأفادت الصحيفة أن جريج، الذي لم يخض أي تدريب عسكري، قرر الانضمام إلى القتال في أوكرانيا بعد سماعه خطابًا لوزيرة الخارجية البريطانية السابقة ليز تراس، التي أكدت أن كل من يشارك في القوات الأوكرانية يشارك في "الدفاع عن الديمقراطية".

وكشفت والدة المرتزق عن معاناة ابنها من اضطراب ما بعد الصدمة بعد عودته، مؤكدة أن الأسرة لم تكن قادرة على تقديم الدعم اللازم له.

وكان ينتظر جريج في ديسمبر الماضي الاحتفال بعيد ميلاده مع أصدقائه، إلا أنه لم يتواصل معهم، وتم العثور على جثته في المنزل في اليوم التالي، حيث يشير تقرير الطب الشرعي أنه قد انتحر.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قد أعلن أواخر العام الماضي، استهداف القوات الروسية لأكثر من 5.8 ألف مرتزق أجنبي منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، مشيرًا إلى مقتلهم جميعًا.