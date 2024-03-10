حماس: إقرار الاحتلال بقتله مسنًا فلسطينيًا محاولة للتهرب من جرائمه الممنهجة

مصراوي

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأحد، إن إقرار جيش الاحتلال الإسرائيلي "المجرم" بقتله مسنا فلسطينيا بدم بارد محاولة للتهرب من جرائمه الممنهجة بحق الفلسطينيين.

ودَعت حماس المجتمع الدولي لتوثيق جرائم هذا "الكيان المارق" ومحاسبته ووقف جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف، اليوم الأحد، بقتل جنودها للمسن الأعزل داخل منزله، بعد انتشار فيديو إعدامه على أيدي جنود الاحتلال.

كما قال الجيش الإسرائيلي سابقًا إنه سيحقق في واقعة إعدام المسن على أيدي جنوده أثناء اقتحام منزله في شمال قطاع غزة.

ووثقت كاميرا الجنود الإسرائيليين الواقعة التي قام فيها الجنود باقتحام منزل الرجل الأعزل غرب مدينة غزة شمالي القطاع، حيث أظهرت لقطات الكاميرا أن الرجل كان يجلس بمفرده داخل المنزل أثناء اقتحام جنود الاحتلال لمنزله.

وخلال الفيديو، سأل أحد الجنود زميله "ماذا فعل الرجل" فأخبره أنه رفع يديه الاثنين ليؤكد خلوهما من أي سلاح، فما كان منه إلا إطلاق النار على المسن، وهو ما احتفل به جنود جيش الاحتلال داخل منزل الرجل الذي ملؤه بالفوضى.

ورغم تأكدهم من مقتله، إلا أنهم عادوا للمنزل مرة أخرى وأطلقوا النار على جثمان الشهيد مرة أخرى في الوقت الذي لم يخوضوا فيه اشتباكات مع أحد مما يتطلب منهم إطلاق النار.

هذا ومع نشر الفيديو حديثًا، لكن تاريخه يعود للـ 6 من نوفمبر الماضي