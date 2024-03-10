قتلى وجرحى في انفجار بشمال غرب باكستان

إسلام آباد - (د ب أ)

أعلن مسؤولون مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخر، إثر انفجار وقع في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، في إقليم خيبر باختونخوا بشمال غرب باكستان.

وفي حديث لصحيفة "دون" الاخبارية الباكستانية، أكد المتحدث باسم خدمات إنقاذ 1122، بلال فيضي، حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع بالقرب من طريق "بورد بازار" في مدينة بيشاور، مضيفا أنه قد تم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى خيبر التعليمي.

وتم تطويق موقع الانفجار.

من ناحية أخرى، قال مفتش شرطة بيشاور، كاشف أفتاب عباسي، في حديث لوسائل الإعلام، إن فرق إدارة مكافحة الإرهاب ووكالات إنفاذ القانون الأخرى، وصلت إلى موقع الانفجار وتقوم حاليا بجمع الأدلة.