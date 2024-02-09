الجيش الأمريكي يوجه المزيد من الضربات ضد أهداف حوثية

بي بي سي

قالت الولايات المتحدة إنها نفّذت ضربات استهدفت أربعة زوارق مُسيّرة مفخّخة وسبعة صواريخ كروز كانت "جاهزة للإطلاق ضد سفن بالبحر الأحمر" من قِبل الحوثيين في اليمن.

وقالت القيادة الأمريكية المركزية على منصة إكس إن هذه الزوارق والصواريخ رُصِدت "في مناطق باليمن يُسيطر عليها الحوثيّون" وكانت تمثّل "تهديدا وشيكا".

وكان الجيش الأمريكي قال في وقت سابق الخميس إنه شنّ ضربات ليل الاربعاء على مواقع للحوثيين، مؤكدًا أنهم كانوا يعدّون لإطلاق صواريخ، بعد اتهام الحوثيين واشنطن ولندن بقصف محافظة الحديدة في غرب البلاد.

وكانت وكالة أنباء "سبأ نت" التابعة للحوثيين قد ذكرت مساء الأربعاء أن ضربات أمريكية وبريطانية استهدفت "بغارتين منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف" في محافظة الحديدة.