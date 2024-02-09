إعلان

BBC

الجيش الأمريكي يوجه المزيد من الضربات ضد أهداف حوثية

10:49 ص الجمعة 09 فبراير 2024

الجيش الأمريكي يوجه المزيد من الضربات ضد أهداف حوث

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بي بي سي

قالت الولايات المتحدة إنها نفّذت ضربات استهدفت أربعة زوارق مُسيّرة مفخّخة وسبعة صواريخ كروز كانت "جاهزة للإطلاق ضد سفن بالبحر الأحمر" من قِبل الحوثيين في اليمن.

وقالت القيادة الأمريكية المركزية على منصة إكس إن هذه الزوارق والصواريخ رُصِدت "في مناطق باليمن يُسيطر عليها الحوثيّون" وكانت تمثّل "تهديدا وشيكا".

وكان الجيش الأمريكي قال في وقت سابق الخميس إنه شنّ ضربات ليل الاربعاء على مواقع للحوثيين، مؤكدًا أنهم كانوا يعدّون لإطلاق صواريخ، بعد اتهام الحوثيين واشنطن ولندن بقصف محافظة الحديدة في غرب البلاد.

وكانت وكالة أنباء "سبأ نت" التابعة للحوثيين قد ذكرت مساء الأربعاء أن ضربات أمريكية وبريطانية استهدفت "بغارتين منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف" في محافظة الحديدة.

هذا المحتوى من

BBC
الولايات المتحدة صواريخ كروز الجيش الأمريكي الحوثيين أخبار BBC

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الرئيس الأمريكي: الرد العسكري الإسرائيلي في غزة "مبالغ فيه"

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

أجواء دافئة.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الساعات القادمة
الحكومة تكشف الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان تفاصيل المشروعات الاستثمارية الكبرى
* رسالة قوية للحكومة قبل التعويم.. مجدي الجلاد: الاقتصاد لا يدار بالتسريبات والواتس آب
الوزراء: تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور أول مارس المقبل