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العاهل الأردني يبدأ جولة غربية لـ "حشد الدعم" لغزة

09:32 م الخميس 08 فبراير 2024

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

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بي بي سي

بدأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الخميس جولة أمريكية وأوروبية، بهدف "حشد الدعم الدولي" من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

ويزور الملك الأردني الولايات المتحدة الأمريكية في 12 فبراير سيلتقي خلالها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لبحث ملف حرب غزة، تليها كندا وفرنسا وألمانيا، للدعوة إلى حماية المدنيين في غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكافٍ، وللتأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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