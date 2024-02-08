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انتشال 13 جثة لمهاجرين غرقوا بسواحل تونس والبحث عن مفقودين

07:38 م الخميس 08 فبراير 2024

انتشال 13 جثة لمهاجرين غرقوا بسواحل تونس أرشيفية

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تونس- (د ب أ)

أعلن الحرس الوطني في تونس اليوم الخميس، عن انتشال 13 جثة لمهاجرين غرقى في سواحل المهدية فيما يجري البحث عن آخرين مفقودين.

وكان المهاجرون على متن قارب يقل 29 مهاجرا من دول أفريقيا جنوب الصحراء، أبحروا من سواحل منطقة جبنيانة بصفاقس يوم الرابع من الشهر الجاري، وفق نفس المصدر.

وتمكن قارب صيد من إنقاذ اثنين من المهاجرين، وتجري عمليات تمشيط من وحدات الحرس البحري للبحث عن مفقودين محتملين.

وفي وقت سابق اليوم أشار متحدث باسم محاكم المنستير وسوسة، فريد جحا إلى أعداد أكبر على متن القارب المنكوب يناهز 42 شخصا. كما رجح أن يكون الغرقى من السودان.

وشهدت سواحل تونس في 2023 أعدادا قياسية من المهاجرين الأجانب العابرين إلى السواحل الإيطالية القريبة.

وتسببت موجات الهجرة في حوادث غرق مأساوية متواترة.

انتشال 13 جثة لمهاجرين مهاجرين غرقوا بسواحل تونس وحدات الحرس البحري التونسي موجات الهجرة غير الشرعية

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