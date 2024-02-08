ميرسك للشحن: البحرية الأمريكية أبلغتنا بعدم قدرتها على ضمان سلامة السفن بالبحر الأحمر

مصراوي

أعلنت شركة ميرسك للشحن، اليوم الخميس، تراجع أرباحها بنسبة 87% خلال الربع الأخير من 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بسبب الاضطرابات بالبحر الأحمر.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك للشحن فينسنت كليرك، إلى تواصل الضغوط على أسعار الشحن في ظل استمرار الإبحار حول أفريقيا بسبب الأزمة في البحر الأحمر

وقال كليرك إن البحرية الأمريكية أبلغت شركته بأنها غير قادرة حاليا على ضمان سلامة جميع السفن في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن الوضع في الشرق الأوسط والبحر الأحمر آخذ في التصعيد باتجاه حالة من عدم اليقين.

وتواصل جماعة أنصارالله "الحوثيين" في اليمن، استهداف السفن المتجهة من وإلى إسرائيل في ظل استمرار اعتداءات جيش الاحتلال على غزة، كما أوضحت الجماعة اليمنية أنها شرعت في تصنيف السفن الأمريكية والبريطانية كأهداف بعد الضربات التي نفذتها واشنطن ولندن على مواقعها في اليمن.