الجيش العراقي: التحالف الدولي تحول إلى عامل عدم استقرار للبلاد

مصراوي

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، إن الضربات الأمريكية المتكررة غير المسؤولة تهدد السلام والأمن وسيادة البلاد.

وأوضح رسول أن القوات الأمريكية تنفذ عملية اغتيال وسط بغداد دون الاكتراث لحياة المدنيين والقوانين الدولية، مؤكدا أن التحالف الدولي يتجاوز تماما الأسباب والأغراض التي وجد من أجلها على أرض العراق.

وشدد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية على أن التحالف الدولي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق.

وكانت القيادة المركزية "سنتكوم" التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت، مساء أمس الأربعاء، تنفيذ غارة استهدفت قياديا بارزا في ميليشيا حزب الله العراقية في العاصمة العراقية بغداد.

وأوضحت القيادة الوسطى الأمريكية أن الضربة الصاروخية في بغداد جاءت ردا على الهجوم الذي تعرضت له القوات الأمريكية في قاعدة "البرج 22" الأردنية وأسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة نحو 40 آخرين.

وأشارت القيادة الوسطى الأمريكية إلى أن القيادي المستهدف مسؤول عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية بالمنطقة، مؤكدة أنها لن تتردد في تحميل المسؤولية لكل من يهدد سلامة قواتها.