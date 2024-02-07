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BBC

تعليقًا على الأوضاع الإقليمية.. جوتيريش: العالم دخل حقبة الفوضى

06:04 م الأربعاء 07 فبراير 2024

أنطونيو جوتيريش

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مصراوي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إلى وقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى بدون شروط.

وقال جوتيريش إن أي هجوم على رفح جنوبي غزة من شأنه أن يفاقم أزمة إنسانية هائلة بالفعل وعواقب إقليمية لا توصف، مؤكدا أن مجلس الأمن الدولي يواجه أسوأ انقسامات على الإطلاق.

وأشار جوتيريش إلى أن العالم يدخل حقبة الفوضى، لافتا إلى أن التجارة في قناة السويس انخفضت بنسبة 42% بسبب الهجمات في البحر الأحمر.

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