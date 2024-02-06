أول تعليق من نتنياهو على الورقة التي سلمتها حماس إلى مصر بشأن وقف إطلاق النار في غزة

أول تعليق من نتنياهو على الورقة التي سلمتها حماس إ

مصراوي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أول تعليق بعد تسليم حركة حماس ردها على مقترح الهدنة، بأن جيش الاحتلال سيواصل القتال بغزة حتى تحقيق النصر.

وأضاف نتنياهو خلال كلمة له على موقع إكس: "التقيت أنا وسارة اليوم بممثلي العائلات الثكلى من "منتدى البطولة". نحن جميعًا نركز على شيء رئيسي واحد: النصر الكامل، نحن في طريق النصر المطلق ولن نتوقف، وهذا الموقف يمثل الأغلبية الساحقة من الشعب. هناك كل أنواع المعلقين الذين يقولون إن ذلك غير ممكن - من المهم بالنسبة لي أن تعرف أنه في متناول اليد".

שרה ואני נפגשנו היום עם נציגי משפחות שכולות מ״פורום הגבורה״. כולנו ממוקדים בדבר אחד מרכזי: ניצחון מוחלט. גיבורינו לא נפלו לשווא.



אנחנו בדרך לניצחון המוחלט ולא נעצור - העמדה הזו מייצגת את הרוב המכריע של העם. יש כל מיני פרשנים שאומרים שזה לא אפשרי - חשוב לי שתדעו שזה בהישג יד! pic.twitter.com/kt5xtZdrDf — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) February 6, 2024

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء، إن هناك بعض التحركات إزاء اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، إضافة إلى وقف القتال في غزة.

وتابع الرئيس الأمريكي: "هناك رد من حماس على اتفاق الإطار والمفاوضات بشأن الأسرى مستمرة ولا أريد الخوض في تفاصيلها الآن".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه سيناقش ردّ حركة حماس على اتفاق محتمل للتهدئة مع الحكومة الإسرائيلية الأربعاء، معتبراً أنه "من الضروري" التوصل إلى اتفاق.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في الدوحة الثلاثاء، بعد إعلان قطر إنها تلقت رداً من حماس، إنه "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.. لكننا ما زلنا نعتقد أن الاتفاق ممكن وضروري بالفعل، وسنواصل العمل بلا كلل لتحقيقه".

وأعلنت حركة حماس قبل قليل، تسليم ردها حول اتفاق الإطار الخاص بمقترح الصفقة الجديدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى إلى الوسطاء في مصر وقطر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة.

وتابعت حركة حماس في بيانها: "تعاملت الحركة مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى".

وأضافت حماس: "إننا نثمن دور الأشقاء في مصر وقطر وكافة الدول التي تسعى إلى وقف العدوان الغاشم على شعبنا، وإذ نحيي شعبنا وصموده الأسطوري ومقاومته الباسلة، خاصة في قطاع غزة، فإننا نؤكد أننا في حركة حماس ومع كافة القوى والفصائل الوطنية ماضون في الدفاع عن شعبنا، على طريق إنهاء الاحتلال، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في أرضه ومقدساته".